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12:09, 8 июня 2018 604
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В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе

В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе

В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе. Сообщение опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Авария произошла в среду, 6 июня, в 15:30 на 234 километре дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань Водитель тягача «МАН» выехал на «встречку», где столкнулся с «ГАЗелью». 32-летний водитель микроавтобуса погиб.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о прозошедшем, попросили обратиться к автору поста.


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