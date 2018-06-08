В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе. Сообщение опубликовали в группе «
Всех, кто владеет какой-либо информацией о прозошедшем, попросили обратиться к
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В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе. Сообщение опубликовали в группе «
Всех, кто владеет какой-либо информацией о прозошедшем, попросили обратиться к
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.