Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:28, 8 июня 2018 347
 0    0

В России в два раза снизилось количество алкоголиков

В России в два раза снизилось количество алкоголиков

В России в два раза снизилась заболеваемость алкоголизмом. Ограничения и пропаганда здорового образа жизни привели к уменьшению потребления спиртного, пишет «Известия».

С 2005 года число впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» и «белая горячка». По данным Минздрава, к концу года показатель составил 42 случая на сто тысяч человек. Это на 55% меньше, чем 12 лет назад, и на 11% ниже, чем в 2016 году.

Отмечается, что этому способствует также снижение экономической доступности алкоголя: внедрение системы контроля ЕГАИС, запрет продажи пива в ларьках, ограничение продаж спиртного после 22:00.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:13, 8 июня 2018
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток вместо детского центра 4
9:59, 8 июня 2018
На выезде из Рязани временно закрыли автотехцентр
9:45, 8 июня 2018
Любимов поблагодарил работников соцсферы за преданность профессии
9:28, 8 июня 2018
В сасовском отделе полиции назначили нового руководителя
9:28, 8 июня 2018
В России в два раза снизилось количество алкоголиков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 40 181
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 580
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 20 044
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 673
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 16 996
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум