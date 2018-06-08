В России в два раза снизилось количество алкоголиков

В России в два раза снизилась заболеваемость алкоголизмом. Ограничения и пропаганда здорового образа жизни привели к уменьшению потребления спиртного, пишет «
С 2005 года число впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» и «белая горячка». По данным Минздрава, к концу года показатель составил 42 случая на сто тысяч человек. Это на 55% меньше, чем 12 лет назад, и на 11% ниже, чем в 2016 году.
Отмечается, что этому способствует также снижение экономической доступности алкоголя: внедрение системы контроля ЕГАИС, запрет продажи пива в ларьках, ограничение продаж спиртного после 22:00.