В Норвегии белый медведь объелся шоколадом и застрял в окне отеля. Видео

В Норвегии белый медведь объелся шоколадом и застрял в окне отеля. Инцидент произошел в Шпицбергене, со ссылкой на Daily Mail передает «
Голодный зверь забрался на склад отеля, где съел шоколад и разбил бутылки с вином. Когда медведь попытался уйти, он застрял в окне.
«Животное обнаружила сотрудница отеля Radio Adventure Hotel. Дверь, через которую медведь проник в помещение, захлопнулась, испуганный зверь в панике начал бить окна и застрял в последнем. Женщина вызвала спасателей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что медведь самостоятельно выбрался, когда услышал шум вертолета.