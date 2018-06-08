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16:15, 8 июня 2018 943
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В Норвегии белый медведь объелся шоколадом и застрял в окне отеля. Видео 1

В Норвегии белый медведь объелся шоколадом и застрял в окне отеля. Видео

В Норвегии белый медведь объелся шоколадом и застрял в окне отеля. Инцидент произошел в Шпицбергене, со ссылкой на Daily Mail передает «РИА Новости».

Голодный зверь забрался на склад отеля, где съел шоколад и разбил бутылки с вином. Когда медведь попытался уйти, он застрял в окне.

«Животное обнаружила сотрудница отеля Radio Adventure Hotel. Дверь, через которую медведь проник в помещение, захлопнулась, испуганный зверь в панике начал бить окна и застрял в последнем. Женщина вызвала спасателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медведь самостоятельно выбрался, когда услышал шум вертолета.


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