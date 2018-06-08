В Москве мужчина ударил в сердце ножом 11-летнюю девочку

В столичном Очекове мужчина напал на 11-летнюю девочку на лестничной клетке. Об этом сообщил
Неизвестный ударил ребенка ножом в сердце. Мужчина напал на девочку, когда она подходила к своей квартире.
Как передает
Преступника объявили в розыск.
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В столичном Очекове мужчина напал на 11-летнюю девочку на лестничной клетке. Об этом сообщил
Неизвестный ударил ребенка ножом в сердце. Мужчина напал на девочку, когда она подходила к своей квартире.
Как передает
Преступника объявили в розыск.
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Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.