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15:26, 8 июня 2018 249
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В Москве мужчина ударил в сердце ножом 11-летнюю девочку

В Москве мужчина ударил в сердце ножом 11-летнюю девочку

В столичном Очекове мужчина напал на 11-летнюю девочку на лестничной клетке. Об этом сообщил Mash.

Неизвестный ударил ребенка ножом в сердце. Мужчина напал на девочку, когда она подходила к своей квартире.

Как передает Life, ребенок выжил. Сейчас девочка находится в больнице, за ее жизнь борются врачи.

Преступника объявили в розыск.


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