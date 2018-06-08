Сотрудников «Рязаньэнерго» перевели в повышенную готовность для работы в праздники

Специалисты ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в том числе «Рязаньэнерго», в преддверии Дня России усилили контроль за работой объектов электросетевого комплекса в регионах своей деятельности.
Энергетики проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). На энергообъектах усилили пожарную и контртеррористическую безопасность. Отработали четкую схему оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала.
С 10 по 12 июня в «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» организуют круглосуточное дежурство ответственных руководителей, филиалов и производственных отделений, специалистов диспетчерских и технических служб, дежурных подстанций, а также оперативных и ремонтных бригад. Для предотвращения случаев отключения потребителей будут поддерживать наиболее надежной схемой электроснабжения. Все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов приостановят.
В общей сложности в выходные и праздничные дни на дежурстве всех филиалах будут находиться 1348 бригад. В распоряжении энергетиков находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения.
В филиале «Рязаньэнерго» на дежурстве будут находиться 58 бригад в количестве 193 человек и 98 единиц техники.
Контакт-центры энергокомпаний в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра — 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50, а также сообщения по телефону