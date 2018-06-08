Рязанскую чиновницу осудят за мошенничество

Главу одного из мунициальных образований Рязанской области осудят за мошенничество с выплатами. Об этом сообщил
С июня 2007 по сентябрь 2017 года женщина вносила в официальные документы ложные сведения о зарплате и иных выплат, предназначенных для вакантной на тот момент должности уборщицы администрации. Также чиновница обвиняется в служебном подлоге.
Женщину осудят по части 3 статьи 159, части 1 статьи 292, части 3 статьи 159, части 3 статьи 159, части 3 статьи 159, части 3 статьи 159, части 3 статьи 159, части 1 статьи 292 УК РФ.
Рассмотрение уголовного дела отложили до 18 июня 2018 года.