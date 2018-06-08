Рязанского полицейского осудят за служебный подлог. Об этом сообщил
В 2016 году при расследовании уголовного дела бывший старший следователь ОМВД России составил постановление о назначении дактилоскопической судебной экспертизы (снятие отпечатков пальцев). В нем он указал заведомо ложные сведения.
Кроме того, следователь сфальцифицировал протоколы осмотров мест происшествий и постановление о приобщении к делу вещественных доказательситв, чтобы усилить доказательную базу.
Уголовное дело по части 1 статьи 292, части 3 статьи 303 УК РФ передали в суд.