Рязанские школьники написали письма животным

В ноябре 2017 года Окский заповдений предложил общеобразовательным организациям, центрам дополнительного образования и детским библиотекам поучаствовать в проекте «Письма животным». Об этом сообщила пресс-служба парка.
«Ребята уделили внимание как редким животным нашей фауны, с которыми они мечтают познакомиться и подружиться, — таким как рысь, выхухоль или живущий в питомнике зубр. Так и обычным для Рязанской области видам, с которыми ребята хорошо знакомы лично или по детским сказкам: снегирю, белке, зайцу и волку, большому пестрому дятлу и некоторым другим», — отметили в сообщении.
Комиссия выбрала 11 наиболее интересных и актуальных писем — их отправят в Москву для публикации в итоговом сборнике.
Авторами писем животным, которые выделило жюри проекта стали: Лапицкий Кирилл, Чиенов Тимур, Постельных Аня, Очищалкин Вова, Марковин Михаил, Конкин Александр, Колесникова Лолита, Елманова Настя, Исправникова Варя, Горшкова Аня и Безрукова Настя.