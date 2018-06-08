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12:00, 8 июня 2018 590

Рязанские квартиры стали самыми доступными по цене — исследование

Рязанские квартиры стали самыми доступными по цене — исследование

Стоимость жилья в Рязани оказалась ниже, чем в соседних регионах. Согласно данным сайта Domofond, в апреле самая высокая средняя цена за квадратный метр оказалась в Москве — 192 329 рублей, далее следует Нижний Новгород — 63 312 рубля. Тульский квадратный метр в среднем стоит 57 567 рублей, пензенский — 45 433 рубля, тамбовский — 44 018 рублей.

Среди соседних регионов рязанская недвижимость оказалась наиболее доступной — в среднем 43 117 рублей за квадратный метр.

Как отметили в пресс-службе «Северной компании», грядущее повышение цен, связанное с фактическим запретом на долевое строительство повлияет и на стоимость квартир в Рязанской области: «В данный момент цены находятся на минимуме, но повышение стоимости квадратного метра практически неизбежно».

Как отметил застройщик, «Северной компания» готова предложить рязанцам квартиры в ЖК «Юный» по минимальной цене — от 35 568 рублей за квадратный метр.

Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30 Телефон 707-000.


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