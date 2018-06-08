Стоимость жилья в Рязани оказалась ниже, чем в соседних регионах. Согласно данным сайта
Среди соседних регионов рязанская недвижимость оказалась наиболее доступной — в среднем 43 117 рублей за квадратный метр.
Как отметили в пресс-службе «Северной компании», грядущее повышение цен, связанное с
Как отметил застройщик, «Северной компания» готова предложить рязанцам квартиры в
Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30 Телефон 707-000.