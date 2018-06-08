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15:13, 8 июня 2018 690
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Рязанские дети-инвалиды будут лечиться в «Сосновом бору»

Рязанские дети-инвалиды будут лечиться в «Сосновом бору»

На базе санатория «Сосновый бор» появится социально-оздоровительный центр, где смогут лучиться дети-инвалиды. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Центр предоставит комплекс реабилитационных услуг людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам при совместном проживании с родителями. Семей будет доставлять туда специальный транспорт.

В центре планируют открыть пять стационарных отделений на 400 мест. Для детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми формами заболеваний, выделят отделение на 50 мест. Также еще на 50 мест откроют жилые модули для обучения навыкам самостоятельного проживания молодых инвалидов с тяжелыми заболеваниями.

В центре будут работать около 200 рабочих, из них половину организубт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ориентировочный бюджет на создание центра составит 720 млн руб. Строительство нового реабилитационного центра на такое же количество мест обойдется примерно в 1,5 млрд рублей.

Центр введут в эксплуатацию до 2021 год. Как отметили в правительстве, проект не потребует дополнительных денежных средств из областного бюджета.

Ранее родители детей-инвалидов Рязанской области записали видеообращение к Владимиру Путину.


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