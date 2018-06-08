Рязанская пара разбила дверь в «Пятерочке» и вынесла товары на 15 тысяч

В Рязанском районе мужчина и женщина ограбили «Пятерочку». Уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ передали в суд.
Инцидент произошел в ноябре 2017 года, сообщила
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В Рязанском районе мужчина и женщина ограбили «Пятерочку». Уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ передали в суд.
Инцидент произошел в ноябре 2017 года, сообщила
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