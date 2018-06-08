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10:35, 8 июня 2018 1 122
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Рязанская пара разбила дверь в «Пятерочке» и вынесла товары на 15 тысяч 1

Рязанская пара разбила дверь в «Пятерочке» и вынесла товары на 15 тысяч

В Рязанском районе мужчина и женщина ограбили «Пятерочку». Уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ передали в суд.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года, сообщила пресс-служба райсуда. Установлено, что злоумышленница разбила кирпичом дверь в магазин и собрала в пакет продукты и алкоголь на общую сумму в 15 тысяч. Мужчина в это время находился на улице и следил за обстановкой. Пара скрылась с места преступления.


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