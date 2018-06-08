Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:47, 8 июня 2018 574
 0    0

Рязанская общественная палата обсудила благоустройство городских парков

Рязанская общественная палата обсудила благоустройство городских парков

Рязанская общественная палата обсудила благоустройство городских парков и скверов, а также перспективы развития зеленых зон. Вопросы рассмотрели на заседании в пятницу, 8 июня.

В этом году запланировали благоустроить четыре парка: ЦПКиО, парк имени Гагарина, парк Железнодорожников и Лесопарк. В последующие годы в планах благоустройство Лыбедского бульвара, Верхнего городского сада, Новопавловской рощи, Севастопольскаой аллеи, парка Морской славы, Комсомольского парка, сквера у кинотеатра «Октябрь», сквера у памятника Скобелеву.

Члены Общественной палаты поручили представителям управления благоустройства «не оставлять без внимания и остальные зеленые зоны Рязани, поддерживать там чистоту и порядок».

Кроме того, на заседании представили отчет о развитии дорожно-транспортной сети в Рязани.

В этом году планируют установить светофор на пересечении улиц Черновицкой и Гоголя. У светофора на перекрестке Московского шоссе и улицы Западной появится пешеходная фаза.

В данный момент ремонтируют пять участок дорог на улицах Ленина, Бирюзова, Горького, Есенина, участок Восточной окружной дороги. Работы планируют звершить в середине лета.

В 2018 год планируют также отремонтировать дороги еще на восьми улицах: площадь Театральная, улицах Фирсова, 1-я Красная, Пожалостина, Зубковой, Советской Армии, Кудрявцева, Весенняя.

Помимо этого, общественная палата обсудила вопросы экстремистской деятельности и религиозных объединений, нарушающих требования федерального законодательства.

Помимо официальных религиозных организаций в Рязани зарегистрировали 17 организаций религиозного толка, которые не ведут активную деятельность. Их деятельность в регионе контролируется.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:09, 8 июня 2018
Рязанскую чиновницу осудят за мошенничество
13:59, 8 июня 2018
Буксировка севшего на мель под Рязанью теплохода попала на видео
13:40, 8 июня 2018
РНПК завершит акцию «День чистого города» субботником в Лесопарке
13:18, 8 июня 2018
Выступления Земфиры отменили в двух городах из-за ЧМ-2018
12:47, 8 июня 2018
Рязанская общественная палата обсудила благоустройство городских парков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов 1

Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 40 216
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 589
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 20 058
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 690
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 17 026
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум