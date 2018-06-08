Рязанская общественная палата обсудила благоустройство городских парков и скверов, а также перспективы развития зеленых зон. Вопросы рассмотрели на заседании в пятницу, 8 июня.
В этом году запланировали благоустроить четыре парка: ЦПКиО, парк имени Гагарина, парк Железнодорожников и Лесопарк. В последующие годы в планах благоустройство Лыбедского бульвара, Верхнего городского сада, Новопавловской рощи, Севастопольскаой аллеи, парка Морской славы, Комсомольского парка, сквера у кинотеатра «Октябрь», сквера у памятника Скобелеву.
Члены Общественной палаты поручили представителям управления благоустройства «не оставлять без внимания и остальные зеленые зоны Рязани, поддерживать там чистоту и порядок».
Кроме того, на заседании представили отчет о развитии дорожно-транспортной сети в Рязани.
В этом году планируют установить светофор на пересечении улиц Черновицкой и Гоголя. У светофора на перекрестке Московского шоссе и улицы Западной появится пешеходная фаза.
В данный момент ремонтируют пять участок дорог на улицах Ленина, Бирюзова, Горького, Есенина, участок Восточной окружной дороги. Работы планируют звершить в середине лета.
В 2018 год планируют также отремонтировать дороги еще на восьми улицах: площадь Театральная, улицах Фирсова, 1-я Красная, Пожалостина, Зубковой, Советской Армии, Кудрявцева, Весенняя.
Помимо этого, общественная палата обсудила вопросы экстремистской деятельности и религиозных объединений, нарушающих требования федерального законодательства.
Помимо официальных религиозных организаций в Рязани зарегистрировали 17 организаций религиозного толка, которые не ведут активную деятельность. Их деятельность в регионе контролируется.