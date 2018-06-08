Рязанец до смерти забил коллегу молотком и закопал тело

Рязанец до смерти забил коллегу и закопал тело. Об этом сообщил
Установлено, что 28 июня 2016 года из-за ссоры между рабочими по производству древесного угля мужчина несколько раз ударил ножом в шею и грудь, после чего нанес несколько ударов молотком по голове. Потерпевший скончался.
Чтобы скрыть преступление, рабочий вместе с тремя знакомыми завернули тело в полиэтиленовую пленку, перевезли в заброшенные яблоневые сады и закопали в землю.
Суд назначил злоумышленнику 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.
Мужчин, которые помогли ему скрыть труп, осудили на сроки от года до полутора условно.