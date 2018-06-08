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16:36, 8 июня 2018 475
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Рязанец до смерти забил коллегу молотком и закопал тело

Рязанец до смерти забил коллегу молотком и закопал тело

Рязанец до смерти забил коллегу и закопал тело. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что 28 июня 2016 года из-за ссоры между рабочими по производству древесного угля мужчина несколько раз ударил ножом в шею и грудь, после чего нанес несколько ударов молотком по голове. Потерпевший скончался.

Чтобы скрыть преступление, рабочий вместе с тремя знакомыми завернули тело в полиэтиленовую пленку, перевезли в заброшенные яблоневые сады и закопали в землю.

Суд назначил злоумышленнику 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Мужчин, которые помогли ему скрыть труп, осудили на сроки от года до полутора условно.


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