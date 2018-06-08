Рязанцы составят рейтинг депутатов гордумы. Проголосовать за политиков можно на сайте «
Каждый пользователь может единожды проголосовать за неограниченное количество чиновников.
Оценки варируются от +2 («Деятельность депутата очень заметна, выступает с инициативами, помогает жителям округа, голосует в городской думе исходя из интересов избирателей») до -2 («Однозначно отрицательная оценка, деятельность депутата просто вредит жителям города, голосует неизвестно в чьих интересах, но только не в интересах избирателей»).