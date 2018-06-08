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11:35, 8 июня 2018 504
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Рязанцы составят рейтинг депутатов гордумы

Рязанцы составят рейтинг депутатов гордумы

Рязанцы составят рейтинг депутатов гордумы. Проголосовать за политиков можно на сайте «Деловой России».

Каждый пользователь может единожды проголосовать за неограниченное количество чиновников.

Оценки варируются от +2 («Деятельность депутата очень заметна, выступает с инициативами, помогает жителям округа, голосует в городской думе исходя из интересов избирателей») до -2 («Однозначно отрицательная оценка, деятельность депутата просто вредит жителям города, голосует неизвестно в чьих интересах, но только не в интересах избирателей»).


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