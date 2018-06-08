Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:20, 8 июня 2018 1 478
 0    0

Россияне назвали «идеальный» автомобиль

Россияне назвали «идеальный» автомобиль

Россияне назвали «идеальный» автомобиль. Им стал надежный и мощный внедорожник с автоматом, «все равно какого цвета», который будет дороже миллиона рублей, передает «Life» со ссылкой на исследования CarPrice.

Мужчины считают, что идеальные машины выпускает Toyota, а женщины — BMW. В общей выборке мнение респондентов склонилось в пользу японской Toyota — ее автолюбители считают наиболее надежной.

Участники опроса назвали и цену «идеального» автомобиля, его тип кузова и объем двигателя, а также тип коробки передач.

По мнению большинства мужчин, такой автомобиль должен стоить от миллиона до 1,5 млн рублей, а по мнению женщин — дешевле миллиона.

Респонденты считают, что идеальная машина должна быть внедорожником. Седан занял второе место.

Родиной же идеальных автомобилей являются Германия и Япония.

Объем двигателя у такого авто должен быть «от 100 до 200 лошадей», а коробка передач — автоматическая.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:59, 8 июня 2018
Сотрудников «Рязаньэнерго» перевели в повышенную готовность для работы в праздники
16:20, 8 июня 2018
Россияне назвали «идеальный» автомобиль
15:49, 8 июня 2018
«МегаФон» запустил в Рязанской области проект «Город начинается с тебя»
15:39, 8 июня 2018
В Рязани отметят государственный праздник Армении
15:13, 8 июня 2018
Рязанские дети-инвалиды будут лечиться в «Сосновом бору»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 40 314
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 703
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 20 076
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 713
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 17 056
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум