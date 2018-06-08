Россияне назвали «идеальный» автомобиль. Им стал надежный и мощный внедорожник с автоматом, «все равно какого цвета», который будет дороже миллиона рублей, передает «
Мужчины считают, что идеальные машины выпускает Toyota, а женщины — BMW. В общей выборке мнение респондентов склонилось в пользу японской Toyota — ее автолюбители считают наиболее надежной.
Участники опроса назвали и цену «идеального» автомобиля, его тип кузова и объем двигателя, а также тип коробки передач.
По мнению большинства мужчин, такой автомобиль должен стоить от миллиона до 1,5 млн рублей, а по мнению женщин — дешевле миллиона.
Респонденты считают, что идеальная машина должна быть внедорожником. Седан занял второе место.
Родиной же идеальных автомобилей являются Германия и Япония.
Объем двигателя у такого авто должен быть «от 100 до 200 лошадей», а коробка передач — автоматическая.