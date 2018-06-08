Производителя поддельного рязанского молока оштрафуют

ООО «Рыбновский молочный завод», производящий 3,2-процентное молоко «Народное» оштрафуют. Об этом сообщил
Производителя привлекли к административной ответственности по части статьи 14.43 КоАП РФ после того, как продукт не прошел проверку. В нем
«Выдано предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда потребителям по факту выявления продукции, несоответствующей требованиям.
Управлением отозвана декларация о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза на продукцию: «молоко питьевое пастеризованное мдж 3,2% торговой марки «Народное»», — говорится в сообщении.