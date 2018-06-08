Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:35, 8 июня 2018 801
 0    0

Производителя поддельного рязанского молока оштрафуют

Производителя поддельного рязанского молока оштрафуют

ООО «Рыбновский молочный завод», производящий 3,2-процентное молоко «Народное» оштрафуют. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

Производителя привлекли к административной ответственности по части статьи 14.43 КоАП РФ после того, как продукт не прошел проверку. В нем обнаружили растительные жиры, сухое молоко, жирность продукта занижена.

«Выдано предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда потребителям по факту выявления продукции, несоответствующей требованиям.

Управлением отозвана декларация о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза на продукцию: «молоко питьевое пастеризованное мдж 3,2% торговой марки «Народное»», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
13:35, 8 июня 2018
Производителя поддельного рязанского молока оштрафуют
12:00, 8 июня 2018
Рязанские квартиры стали самыми доступными по цене — исследование
11:14, 7 июня 2018
Рязанское молоко признали поддельным
10:24, 7 июня 2018
В Рязанской области подорожал сахар и подешевели огурцы. Мониторинг цен
11:44, 6 июня 2018
До конца июня рязанцы смогут купить квартиру в ГК «ЕДИНСТВО» по «Выигрышной скидке»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 40 216
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 589
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 20 058
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 690
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 17 026
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум