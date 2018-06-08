Почти всех рязанских бюджетников перевели на карты «Мир». Об этом сообщило региональное отделение Центробанка.
98,3% сотрудников бюджетных учреждений Рязанской области получают зарплату по карте «Мир».
Всего за первые три месяца 2018 года жителям региона выдали более 293 тысяч национальных платежных карт.
Средняя сумма покупки при их использовании составила 644 рубля.
Всего за январь-март года рязанцы по картам «Мир» совершили более 5,9 млн операций на общую сумму 10,6 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей — на безналичный расчет.
Напомним, все бюджетники должны перейти на карты платформы до 1 июля.