Николай Любимов рассказал о приеме граждан

Губернатор Николай Любимов поделился итогами приема граждан на своей
Глава региона рассмотрел несколько обращений жителей области, касающихся сохранения природного наследия края, улучшения инженерной инфраструктуры в населенных пунктах, а также поддержки начинающих фермеров.
Любимов пообщался с директором Заокской средней школы Сергеем Борышневым, который от имени жителей сел Коростово и Заокское попросил поддержки в сохранении местной дубовой рощи и присвоении этому месту статуса памятника природы.
«Это уникальное место, реликт древних лесов поймы Оки. Рощу не просто сохраним — до конца года планируем завершить комплексное обследование и придать соответствующий статус областного значения — памятника природы „Дубки“», — отметил губернатор.
Также к нему обратились Алексей Петрунин и Максим Корнеев, которые занимаются животноводством в Кадомском районе. Они попросили поддержки для развития своих крестьянско-фермерских хозяйств.
Николай Любимов дал поручение министру сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрию Филиппову помочь им оформить необходимые документы для участия в конкурсе на предоставление грантов начинающим фермерам, который стартует в регионе 2 июля.
Вера Таланцева от имени односельчан села Глядково Сасовского района попросила оказать помощь в газификации улицы, а Валентина Акимова из Кораблина приехала с проблемой проведения канализации.
«Дал соответствующие распоряжения. До наступления холодов создание необходимой инженерной инфраструктуры планируем завершить», — рассказал губернатор.