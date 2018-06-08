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15:20, 8 июня 2018 531
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Николай Любимов рассказал о приеме граждан

Николай Любимов рассказал о приеме граждан

Губернатор Николай Любимов поделился итогами приема граждан на своей странице «ВКонтакте».

Глава региона рассмотрел несколько обращений жителей области, касающихся сохранения природного наследия края, улучшения инженерной инфраструктуры в населенных пунктах, а также поддержки начинающих фермеров.

Любимов пообщался с директором Заокской средней школы Сергеем Борышневым, который от имени жителей сел Коростово и Заокское попросил поддержки в сохранении местной дубовой рощи и присвоении этому месту статуса памятника природы.

«Это уникальное место, реликт древних лесов поймы Оки. Рощу не просто сохраним — до конца года планируем завершить комплексное обследование и придать соответствующий статус областного значения — памятника природы „Дубки“», — отметил губернатор.

Также к нему обратились Алексей Петрунин и Максим Корнеев, которые занимаются животноводством в Кадомском районе. Они попросили поддержки для развития своих крестьянско-фермерских хозяйств.

Николай Любимов дал поручение министру сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрию Филиппову помочь им оформить необходимые документы для участия в конкурсе на предоставление грантов начинающим фермерам, который стартует в регионе 2 июля.

Вера Таланцева от имени односельчан села Глядково Сасовского района попросила оказать помощь в газификации улицы, а Валентина Акимова из Кораблина приехала с проблемой проведения канализации.

«Дал соответствующие распоряжения. До наступления холодов создание необходимой инженерной инфраструктуры планируем завершить», — рассказал губернатор.


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