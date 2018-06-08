На Рязанском приборном заводе определили лучших рабочих

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) завершились цеховые этапы конкурсов профессионального мастерства рабочих. Состязания токарей и слесарей механосборочных работ прошли в семи цехах.
Всего в конкурсах участвовали около 50 человек. По итогам проверки теоретических знаний и выполнения практической части в каждом цехе определились победители и призеры. Их отметили дипломами и денежными премиями. Всех участников состязаний наградили подарками.
Победители цехового конкурса профмастерства прошли в следующий этап соревнований. Рабочие, которые станут лучшими в своей профессии на заводе, смогут представлять предприятие на региональном и всероссийском уровнях.
Для молодежи на заводе организуют состязания «Лучший молодой рабочий по профессии». В них участвуют сотрудники в возрасте до 35 лет, которые трудятся по специальности менее трех лет.
Конкурсы профессионального мастерства проводятся в АО «ГРПЗ» ежегодно. «Главная цель таких мероприятий — повышение престижа рабочих профессий. Они также дают возможность участникам проверить свои силы и обменяться опытом», — отметили в пресс-службе завода.