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15:49, 8 июня 2018 732

«МегаФон» запустил в Рязанской области проект «Город начинается с тебя»

«МегаФон» запустил в Рязанской области проект «Город начинается с тебя»

Компания «МегаФон» запустила проект «Город начинается с тебя», в рамках которого оператор будет рассказывать о людях, живущих в больших и малых городах Рязанской области.

Герои проекта — учителя, волонтеры, активисты, предприниматели, изобретатели и творцы, которые своим примером показывают, что успех зависит только от силы воли и намерения, а внешние преграды не могут помешать заниматься любимым делом и менять жизнь города к лучшему.

«Зачастую людям свойственно винить в своих неудачах окружение, какие-то внешние факторы или отсутствие подходящих ресурсов, — прокомментировал менеджер по связям с общественностью рязанского отделения компании Наталия Асеева. — Житель Михайлова мечтает переехать в Рязань, полагая, что уж там-то он найдет применение своим силам. Рязанец не оставляет мечты перебраться в Москву, которая таит в себе массу перспектив и новых дорог. Москвичи, в свою очередь, часто грезят переездом заграницу. В нашем проекте „Город начинается с тебя“ мы расскажем о людях, которые добиваются успеха здесь и сейчас, и любят свой родной город — будь то Касимов, Спас-Клепики или Ухолово».

Принять участие в проекте может любой желающий. Написать о себе или о знакомых, которые делают что-то необычное, яркое и значимое для жизни своего города, можно в паблике проекта «Город начинается с тебя» «ВКонтакте». Здесь же можно следить за новостями проекта и знакомиться с историями его героев.


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