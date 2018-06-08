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9:45, 8 июня 2018 886
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Любимов поблагодарил работников соцсферы за преданность профессии

Любимов поблагодарил работников соцсферы за преданность профессии

Николай Любимов поблагодарил работников соцсферы за преданность профессии. Поздравление губернатора с Днем социального работника опубликовали на сайте регионального правительства.

Он отметил, что рязанские соцработники являются высококвалифицированными, ответственными специалистами, которые помогают жителям Рязанской области справиться с трудностями и оставаться полноценными членами общества.

По словам Любимова, сейчас в регионе уделяется большое внимание совершенствованию системы соцзащиты, усилению принципов адресности и нуждаемости в оказании услуг. Ведется модернизация отрасли, используются новые подходы к организации помощи гражданам, современное оборудование.

«Уверен, все это даст хорошие результаты и позволит в дальнейшем существенно повысить качество работы учреждений соцсферы. А значит наши ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми, все, кому необходима поддержка, будут жить лучше», — сказал он.

Глава региона пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, успехов в труде на благо жителей Рязанского региона.


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