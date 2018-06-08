Николай Любимов поблагодарил работников соцсферы за преданность профессии. Поздравление губернатора с Днем социального работника опубликовали на
Он отметил, что рязанские соцработники являются высококвалифицированными, ответственными специалистами, которые помогают жителям Рязанской области справиться с трудностями и оставаться полноценными членами общества.
По словам Любимова, сейчас в регионе уделяется большое внимание совершенствованию системы соцзащиты, усилению принципов адресности и нуждаемости в оказании услуг. Ведется модернизация отрасли, используются новые подходы к организации помощи гражданам, современное оборудование.
«Уверен, все это даст хорошие результаты и позволит в дальнейшем существенно повысить качество работы учреждений соцсферы. А значит наши ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми, все, кому необходима поддержка, будут жить лучше», — сказал он.
Глава региона пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, успехов в труде на благо жителей Рязанского региона.