Любимов наградил лучших соцработников. Фото

Николай Любимов наградил лучших социальных работников Рязанской области. В пятницу, 8 июня, губернатор вручил им региональные награды и ценные подарки.
Политик поздравил работников с профессиональным праздником и пожелал им здоровья и счастья. «Социальная поддержка людей, которые нуждаются в особом внимании, всегда была и остается важнейшей государственной задачей. Ее решение во многом зависит от людей, которые трудятся в этой сфере. В нашем регионе это пятитысячный коллектив, который ежедневно помогает людям», — отметил губернатор.
Любимов рассказал, что в регионе принимается целый комплекс мер, чтобы повысить эффективность системы соцзащиты, реализуются проекты по улучшению жизни социально незащищенных людей. «Вместе мы сделаем систему современной, эффективной и соответствующей нуждам и запросам людей, — подчеркнул он. — Ваша работа — это тяжелый и ответственный труд, в вашей сфере нет равнодушных, вы умеете сопереживать, быть отзывчивыми и добрыми».
Перед награждением глава региона посетил выставку поделок организаций соцзащиты. Там губернатору подарили куклу-оберег, плюшевого цыпленка, подкову из хлеба, грелку на чайник и поделку к Чемпионату миру по футболу.