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12:15, 8 июня 2018 4 699
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Любимов наградил лучших соцработников. Фото

Любимов наградил лучших соцработников. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов наградил лучших социальных работников Рязанской области. В пятницу, 8 июня, губернатор вручил им региональные награды и ценные подарки.

Политик поздравил работников с профессиональным праздником и пожелал им здоровья и счастья. «Социальная поддержка людей, которые нуждаются в особом внимании, всегда была и остается важнейшей государственной задачей. Ее решение во многом зависит от людей, которые трудятся в этой сфере. В нашем регионе это пятитысячный коллектив, который ежедневно помогает людям», — отметил губернатор.

Любимов рассказал, что в регионе принимается целый комплекс мер, чтобы повысить эффективность системы соцзащиты, реализуются проекты по улучшению жизни социально незащищенных людей. «Вместе мы сделаем систему современной, эффективной и соответствующей нуждам и запросам людей, — подчеркнул он. — Ваша работа — это тяжелый и ответственный труд, в вашей сфере нет равнодушных, вы умеете сопереживать, быть отзывчивыми и добрыми».

Перед награждением глава региона посетил выставку поделок организаций соцзащиты. Там губернатору подарили куклу-оберег, плюшевого цыпленка, подкову из хлеба, грелку на чайник и поделку к Чемпионату миру по футболу.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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