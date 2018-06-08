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16:41, 8 июня 2018 538
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Летом в Канищеве откроют детский центр 1

Летом в Канищеве откроют детский центр

Летом в Канищеве откроют детский спортивно-культурный центр «Космос». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе «Северной компании».

Там отметили, что здание передадут в собственность Рязани летом. В городском спортуправлении подчеркнули, что уже готовы к открытию центра и его заполнению.

Новое здание рассчитано на тысячу детей, где они будут заниматься после школы в кружках, секциях и студиях.

Строительство центра «Космос» завершилось в прошлом году, теперь застройщик намерен развивать территорию — возвести несколько домов и спортивный стадион, который также передаст в собственность городу.


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