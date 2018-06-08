Летом в Канищеве откроют детский центр

Летом в Канищеве откроют детский спортивно-культурный центр «Космос». Об этом
Там отметили, что здание передадут в собственность Рязани летом. В городском спортуправлении подчеркнули, что уже готовы к открытию центра и его заполнению.
Новое здание рассчитано на тысячу детей, где они будут заниматься после школы в кружках, секциях и студиях.
Строительство центра «Космос» завершилось в прошлом году, теперь застройщик намерен развивать территорию — возвести несколько домов и спортивный стадион, который также передаст в собственность городу.