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19:48, 8 июня 2018 589
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Из-за перекрытия на улице Грибоедова автомобили выехали на тротуар. Фото

Из-за перекрытия на улице Грибоедова автомобили выехали на тротуар. Фото

На улице Гриюоедова автомобили выехали на тротуар. Машины пытаются объехать перекрытый участок дороги.

На улице до 10 июня закрыли проезд от дома №18 до дома №14 по улице Грибоедова. Из-за этого измененились маршруты общественного транспорта.


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