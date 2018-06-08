Холодные праздники. Прогноз погоды в Рязани на выходные

В праздничные выходные рязанцев ждет прохладная погода. Прогноз опубликован на
В последний рабочий день длинной недели, в субботу, температура воздуха поднимется лишь до +16 градусов. Бедет солнечно, без осадков.
В воскресенье и понедельник, 10 и 11 июня, возможны дожди. Столбики термометров поднимуются до +15, +17 градусов.
В День России, 12 июня, начнет теплеть: воздух прогреется до +22 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь.
По ночам в эти дни будет ясная погода, температура воздуха составит около +5 градусов.