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10:16, 8 июня 2018 314
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Холодные праздники. Прогноз погоды в Рязани на выходные

Холодные праздники. Прогноз погоды в Рязани на выходные

В праздничные выходные рязанцев ждет прохладная погода. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В последний рабочий день длинной недели, в субботу, температура воздуха поднимется лишь до +16 градусов. Бедет солнечно, без осадков.

В воскресенье и понедельник, 10 и 11 июня, возможны дожди. Столбики термометров поднимуются до +15, +17 градусов.

В День России, 12 июня, начнет теплеть: воздух прогреется до +22 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь.

По ночам в эти дни будет ясная погода, температура воздуха составит около +5 градусов.


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