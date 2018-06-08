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14:41, 8 июня 2018 461
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До Спасска запустили новые маршрутки

До Спасска запустили новые маршрутки

До Спасска запустили новые микроавтобусы «ГАЗель NEXT».Об этом пишет ИД «Пресса».

В связи с этим расписание движения маршруток от Рязани до Спасска и обратно изменилось.

«Спасск-Рязань»:

  • ежедневно — 6:15, 7:10, 8:20, 9:20, 10:30, 12:00, 13:50, 16:00, 17:50;
  • вторник, среда, четверг, воскресение — 13:15
  • пятница, суббота — 12:30;
  • вторник, четверг, пятница — 16:30;
  • воскресение — 17:00.

«Рязань-Спасск»:

  • ежедневно — 8:25, 8:50, 10:15, 10:50, 13:25, 13:50, 15:25, 18:10, 20:00;
  • вторник, четверг, воскресение — 18:30;
  • воскресение — 15:15;
  • вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение — 15:00.

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