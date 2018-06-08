«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток вместо детского центра

Рязанцы поддержали строительство высоток вместо детского центра. В четверг, 7 июня, на публичных слушаниях обсудили использование участка площадью 55 580 кв м на месте автокооператива «Станок» на улице Интернациональной под многоквартирные жилые дома выше 12 этажей.
Как рассказал докладчик, застройщик выкупил и расселил часть гаражей, чтобы освободить место для застройки. По его словам, сейчас участок стал «прибежищем для наркоманов» и используется как скотомогильник для домашних животных.
Застройщик планирует возвести там несколько высоток до 16 этажей, детскими и спортивными площадками. Докладчик пояснил, что пока проект не готов, но инвестор уже построил детский спортивный центр и скоро передаст его в собственность городу.
Некоторые участники слушаний возмутились измененным проектом. Они отметили, что на
Также рязанцы рассказали, что рядом с гаражами располагается столетняя лиственница и зеленая зона, которую сажала Надежда Чумакова. Еще одни противники проекта посетовали на то, что участок располагается в зоне взлетно-посадочной полосы аэродрома в Дягилеве. Рязанцы предложили мэрии выяснить через запрос в Минобороны, можно ли строить на нем высотки.
Против использования участка под многоэтажки проголосовали 20 человек, «за» — 58. Возмущенные противники проекта назвали публичные слушания «цирком шапито», некоторые покинули зал.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».