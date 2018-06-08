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13:59, 8 июня 2018 1 098
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Буксировка севшего на мель под Рязанью теплохода попала на видео

Буксировка севшего на мель под Рязанью теплохода попала на видео

Буксировка севшего на мель под Рязанью теплохода попала на видео. Ролик опубликовал сайт телеканала «РЕН-ТВ».

Отмечается, что после инцидента судно направилось в Москву.

Напомним, круизный теплоход «Пирогов» сел на мель на Оке в Рязанской области. На борту находилось 89 человек.


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