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16:20, 7 июня 2018 747
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Жителя Кадома осудили за нападение на подростка

Жителя Кадома осудили за нападение на подростка

Жителя Кадома осудили за нападение на подростка и попытку ограбить его. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Случай произошел в декабре 2017 года. Пьяный мужчина шел по мосту и стал требовать деньги у несовершеннолетнего, который шел ему навстречу.

Тот ответил, что у него нет денег, после чего злоумышленник схватил рукой подростка, а другой рукой и головой стал его бить. Это заметил прохожий и поэтому подсудимый остановился.

Позже он полностью признал вину и раскаялся. Он получил полтора года условно с таким же испытательным сроком.


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