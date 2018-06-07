Жителя Кадома осудили за нападение на подростка и попытку ограбить его. Об этом сообщила
Случай произошел в декабре 2017 года. Пьяный мужчина шел по мосту и стал требовать деньги у несовершеннолетнего, который шел ему навстречу.
Тот ответил, что у него нет денег, после чего злоумышленник схватил рукой подростка, а другой рукой и головой стал его бить. Это заметил прохожий и поэтому подсудимый остановился.
Позже он полностью признал вину и раскаялся. Он получил полтора года условно с таким же испытательным сроком.