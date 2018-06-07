Жители Пощупова записали видеообращение к Путину с просьбой помочь сохранить Рыбновский район

Жители Пощупова записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить Рыбновский район. Ролик опубликован на YouTube.
«Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим вас о помощи — не дать уничтожить 38 населенных пунктов Рыбновского района Рязанской области», — сказали рязанцы.
С 2006 года на территории района установлено пять объектов культурного наследия, на которых находятся зоны природоохраняемого ландшафта. «Когда разрабатывались эти охранные зоны, ни Министерство культуры России, ни правительство Рязанской области, ни государственная инспекция по охране культурного наследия не учитывала интересы жителей», — заявили они.
По их словам, в зону запрета строительства попали земельные участки более ста многодетных семей, участки для инвалидов и ветеранов боевых действий, погорельцев. Сельхозпредприятия не имеют права работать из-за ограничений.
«Это все ведет к тому, что наш район скоро вымрет, не будет рабочих мест», — отметили жители Рязанской области.
Отметим, что в сети в адрес президента создана соответствующая
Напомним, в четверг, 7 июня,