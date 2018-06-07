Семь рязанских школьников выйдут на поле на Чемпионате мира по футболу

Семь жителей Рязани от шести до десяти лет стали победителями акции «На Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 вместе с Макдональдс».
27 июня дети выведут на поле стадиона в Нижнем Новгороде игроков матча между сборными Швейцарии и Коста-Рики.
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Семь жителей Рязани от шести до десяти лет стали победителями акции «На Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 вместе с Макдональдс».
27 июня дети выведут на поле стадиона в Нижнем Новгороде игроков матча между сборными Швейцарии и Коста-Рики.
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