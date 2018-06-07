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14:42, 7 июня 2018 1 385
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Семь рязанских школьников выйдут на поле на Чемпионате мира по футболу

Семь рязанских школьников выйдут на поле на Чемпионате мира по футболу

Семь жителей Рязани от шести до десяти лет стали победителями акции «На Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 вместе с Макдональдс».

27 июня дети выведут на поле стадиона в Нижнем Новгороде игроков матча между сборными Швейцарии и Коста-Рики.


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