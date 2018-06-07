В скандальном недострое напротив «Барса» откроют супермаркет. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
На цокольном этаже здания появится магазин «Пятерочка», что расположится в остальных помещения — пока неизвестно.
Напомним, строительство здания напротив «Барса на Московском» началось в 2014 году, вскоре его
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