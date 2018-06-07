В Рязанской области в розыск объявили убийцу женщины

В Рязанской области разыскивают 44-летнего мужчину, который убил знакомую. Об этом сообщил
Злоумышленник не явился на предварительное судебное заседание «по неизвестной причине», из-за чего его объявили в розыск.
Мужчина убил знакомую из-за конфликта. Он несколько раз ударил ее, та скончалась он полученных травм.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Стало известно, что мужчина выехал в другой город на работу. Из-за этого суд объявил подсудимого в розыск и приостановил производство по делу.