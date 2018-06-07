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14:52, 7 июня 2018 1 828
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В Рязанской области в розыск объявили убийцу женщины

В Рязанской области в розыск объявили убийцу женщины

В Рязанской области разыскивают 44-летнего мужчину, который убил знакомую. Об этом сообщил сайт Скопинского районного суда.

Злоумышленник не явился на предварительное судебное заседание «по неизвестной причине», из-за чего его объявили в розыск.

Мужчина убил знакомую из-за конфликта. Он несколько раз ударил ее, та скончалась он полученных травм.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Стало известно, что мужчина выехал в другой город на работу. Из-за этого суд объявил подсудимого в розыск и приостановил производство по делу.


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