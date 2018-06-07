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10:24, 7 июня 2018 335
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В Рязанской области подорожал сахар и подешевели огурцы. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожал сахар и подешевели огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели огурцы — на 11,65% (до 93,04 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Значительно в области подорожал сахар — на 5,5% (до 37,27 рубля за десяток) и морковь — на 3,7% (до 34,19 рубля за килограмм).

Регион оказался на втором месте в округе по стоимости муки (34,48 рубля за килограмм). Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 40,22 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 57,20 рубля за литр;
  • печенье — 113,88 рубля за килограмм;
  • карамель — 192,5 рубля за килограмм;
  • творог — 216,04 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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