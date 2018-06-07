В Пронском районе ребенка укусила змея

В деревне Пронского района гадюка укусила восьмилетнего мальчика. Ребенок не заметил змею в траве на лугу, где играл с друзьями, пишет издательство «
Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Главврач межрайонной больницы сообщила, что это первый случай укуса змеями в этом году. «С мая по сентябрь гадюки, действительно, представляют собой опасность для человека. При укусе змеи важно, чтобы первую помощь оказали квалифицированные специалисты», — подчеркнула она.
По словам медика, такие укусы могут обернуться и бешенством. «Лечения от бешенства нет, это надо помнить. А прививка — единственный способ уберечься от этой инфекции», — заключила главврач.