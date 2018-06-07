В четверг на нескольких улицах Московского и Горрощи отключили воду

В четверг, 7 июня, на нескольких улицах Московского и Горрощи отключили воду. Об этом сообщил
До окончания ремонтных работ воды не будет по адресам:
- улица Крупской, дома №18, №18 корпус 1, №18-б, №22, №22-а;
- улица Новаторов, дома №2, №2 корпус 1, №2 корпус 2, №2 корпус 3, №2 корпус 4, №2 корпус 5, №2 корпус 7;
- улица Костычева, дома №2, №2 корпус 1.
До 16:00 без водоснабжения остались рязанцы по адресам:
- улица 9-я Линия, частный сектор, дома №3-а, №14, №16;
- улица 10-я Линия, частный сектор;
- улица Шевченко, дом №95.