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11:29, 7 июня 2018 349
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В четверг на нескольких улицах Московского и Горрощи отключили воду

В четверг на нескольких улицах Московского и Горрощи отключили воду

В четверг, 7 июня, на нескольких улицах Московского и Горрощи отключили воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

До окончания ремонтных работ воды не будет по адресам:

  • улица Крупской, дома №18, №18 корпус 1, №18-б, №22, №22-а;
  • улица Новаторов, дома №2, №2 корпус 1, №2 корпус 2, №2 корпус 3, №2 корпус 4, №2 корпус 5, №2 корпус 7;
  • улица Костычева, дома №2, №2 корпус 1.

До 16:00 без водоснабжения остались рязанцы по адресам:

  • улица 9-я Линия, частный сектор, дома №3-а, №14, №16;
  • улица 10-я Линия, частный сектор;
  • улица Шевченко, дом №95.

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