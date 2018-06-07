Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:03, 7 июня 2018 1 047
 0    0

Такси «Максим» ответил на жалобы рязанских водителей

Такси «Максим» ответил на жалобы рязанских водителей

Такси «Максим» ответил на жалобы рязанских водителей. В среду, 7 июня, на заседание рязанского УФАС явился представитель агрегатора из Кургана Антон Смеркис.

Он ответил на жалобу «Рязанского союза таксистов», который считает, что служба «Максим» устанавливает заниженные тарифы, а водители не могут на них повлиять.

Он пояснил, что если водителей не устраивает стоимость поездки, они могут отказаться от нее.

«Мы не устанавливаем водителям стоимость поездки. Цена рассчитывается программой, а не сервисом заказа такси, поэтому в наших действиях признаков экономической координации нет», — пояснил ответчик.

Также он отметил, что цена формируется в зависимости от региона.

Смеркис попросил прекратить дело, указав, что сервис «Максим» является участником рынка перевозок, который не может координировать деятельность таких же водителей.

Он сослался на судебные решения в других регионах, которые признали агрегатора перевозчиком.

Следующее заседание перенесли на 25 июня.

Напомним, на заседании стало известно, что в ближайшее время ООО «Максим — Рязань» прекратит свою работу.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:33, 7 июня 2018
Двух жителей Сасовского района осудят за ложные показания
16:55, 7 июня 2018
В скандальном недострое напротив «Барса» откроют супермаркет
16:51, 7 июня 2018
Шиловская больница заплатит моральную компенсацию из-за смерти пациента
16:48, 7 июня 2018
Сервис «Максим» опроверг информацию о закрытии
16:03, 7 июня 2018
Такси «Максим» ответил на жалобы рязанских водителей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 39 932
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 510
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 19 885
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 624
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 16 930
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум