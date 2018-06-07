Такси «Максим» ответил на жалобы рязанских водителей. В среду, 7 июня, на заседание рязанского УФАС явился представитель агрегатора из Кургана Антон Смеркис.
Он ответил на
Он пояснил, что если водителей не устраивает стоимость поездки, они могут отказаться от нее.
«Мы не устанавливаем водителям стоимость поездки. Цена рассчитывается программой, а не сервисом заказа такси, поэтому в наших действиях признаков экономической координации нет», — пояснил ответчик.
Также он отметил, что цена формируется в зависимости от региона.
Смеркис попросил прекратить дело, указав, что сервис «Максим» является участником рынка перевозок, который не может координировать деятельность таких же водителей.
Он сослался на судебные решения в других регионах, которые признали агрегатора перевозчиком.
Следующее заседание перенесли на 25 июня.
Напомним, на заседании стало известно, что в ближайшее время ООО «Максим — Рязань»