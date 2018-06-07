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17:21, 7 июня 2018 474
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Скопинский театр получил главный диплом на фестивале в Париже

Скопинский театр получил главный диплом на фестивале в Париже

Фото: Издательство «Пресса»

Скопинский театр режиссера Владимира Деля «Предел» получил главный диплом на фестивале в Париже, где представил спектакль «Красный угол». В международной неделе театра участвовали коллективы России, СНГ, Европы и Америки, пишет издательство «Пресса».

Главный диплом фестиваля в номинации «Русское слово. Русская душа» получили только два театра — скопинский «Предел» и кишиневский «С улицы роз». Кроме того, воспитаннице Деля Анастасию Трифонову отметили спецпризом за сохранение русских традиций на европейских пространствах.

Программа фестиваля включала не только просмотры спектаклей, но и круглые столы, творческие лаборатории и мастер-классы по исполнительским дисциплинам. Один из них для актеров из Швеции и Германии провел Владимир Дель.

«Мы выступали на сцене Русского духовно-культурного центра Свято-Троицкого собора, — рассказал режиссер. — Это место совершенно уникальное, оно в двух шагах от Эйфелевой башни на набережной Бранли. Ощущения от увиденного непередаваемые, просто захватывает дух… Ярких моментов множество, чего-то до конца еще не осознали, впечатлений хватит надолго!»


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