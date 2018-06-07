Скопинский театр получил главный диплом на фестивале в Париже

Скопинский театр режиссера Владимира Деля «Предел» получил главный диплом на фестивале в Париже, где
Главный диплом фестиваля в номинации «Русское слово. Русская душа» получили только два театра — скопинский «Предел» и кишиневский «С улицы роз». Кроме того, воспитаннице Деля Анастасию Трифонову отметили спецпризом за сохранение русских традиций на европейских пространствах.
Программа фестиваля включала не только просмотры спектаклей, но и круглые столы, творческие лаборатории и мастер-классы по исполнительским дисциплинам. Один из них для актеров из Швеции и Германии провел Владимир Дель.
«Мы выступали на сцене Русского духовно-культурного центра Свято-Троицкого собора, — рассказал режиссер. — Это место совершенно уникальное, оно в двух шагах от Эйфелевой башни на набережной Бранли. Ощущения от увиденного непередаваемые, просто захватывает дух… Ярких моментов множество, чего-то до конца еще не осознали, впечатлений хватит надолго!»