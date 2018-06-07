Шиловская больница заплатит моральную компенсацию из-за смерти пациента. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Установлено, что бригада скорой помощи доставила супруга истицы в приемный покой больницы. Дежурный врач без диагностики поставила ему диагноз, после чего не оказала ему необходимую помощь. Через два дня после госпитализации мужчина скончался.
Таким образом врач ненадлежаще исполнила свои обязанности, при этом она не предвидела возможности опасных последствий своих действий.
В феврале 2018 года суд оштрафовал дежурного врача. Жена погибшего не возражала против прекращения уголовного дела в ее отношении.
В гражданском процессе суд вызскал с ГБУ РО «Шиловский ММЦ» в пользу истицы 300 тысяч рублей моральной компенсации. Решение не вступило в законную силу.