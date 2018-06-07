Рязанское молоко признали поддельным

«Народное» молоко, которое производят в Рязанской области, признали фальсифицированным. Об этом пишет «
Молоко не прошло проверку по трем признакам: в нем обнаружили растительные жиры, сухое молоко, жирность продукта занижена.
При этом, молоко оказалось безопасным. В нем не нашли бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл) и токсичных элементов (микотоксинов).
Также фальсифицированным назвали молоко «Лакомо» (Орловская область), «36 копеек» (Москва), «Тверца» (Тверская область), «Бежин луг» (Тульская область), «Красная цена» (Калужская область).
В шестерку лучших попали Parmalat, «Экомилк», «Вкуснотеево», «Молоко нашей дойки», Globus, «Каждый день» (41 рубль за литр, Брянская область).