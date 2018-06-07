Рязанская «Теплосеть» объявила акцию по списанию пени

МУП «РМПТС» объявила акцию по списанию пени. Воспользоваться предложением рязанцы могут с 1 по 30 июня.
Потребителей коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, которым по различным причинам не удалось вовремя оплатить долги, могут освободить от уплаты пени. Для этого необходимо полностью погасить задолженность в течение июня.
«Предлагаем воспользоваться нашим предложением и избавиться от долгов с выгодой для себя, — обратились к рязанцам в „Теплосети“. — Обращаем внимание на то, что не подлежат списанию пени, подтвержденные решениями судов».