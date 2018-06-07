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11:24, 7 июня 2018 312
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Рязанская почта рассказала о режиме работы в праздники

Рязанская почта рассказала о режиме работы в праздники

«Почта России» рассказала о режиме работы в праздники — 9-12 июня. Во вторник, 12 числа, во всех отделениях будет выходной. В этот день не будут доставлять посылки, письма и другую корреспонденцию.

В субботу, 9 июня, почтовые отделения будут работать по графику понедельника с сокращением на один час, а в понедельник, 11 июня, — по графику субботы.

Главный почтамт Рязани в субботу будет открыт с 08:00 до 18:00, в понедельник — с 8:00 до 17:00.

В воскресенье, 10 июня, отделения почтовой связи будут работать по установленному графику.

Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.


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