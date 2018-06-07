Рязанец обманул двух покупателей на сайтах объявлений

Рязанца осудили за обман двух пользователей сайтов объявлений. Об этом сообщил
В июле 2016 года подсудимый разместил на «Авито» объявление о продаже двигателя для автомобиля. Покупатель перечислил ему на карту 21 тысячу 800 рублей. После этого продавец не выходил на связь с пользователем.
В мае 2017 года рязанец выложил на сайте GunPrice объявление о продаже пневматической винтовки. Покупатель также перечислил подсудимому 14 тысяч 500 рублей за нее, после чего злоумышленник не выходил на связь с ним.
В суде рязанец полностью признал свою ину.
Его признали виновным вдвух эпизодах преступлений по части 2 статьи 159 УК РФ и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Иски потерпевших удовлетворили.
Приговор не вступил в законную силу.