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14:22, 7 июня 2018 2 236
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Рязанцев предупредили о сильном ветре и грозе

Рязанцев предупредили о сильном ветре и грозе

Рязанцев предупредили об усилении ветра. МЧС распространило метеопредупреждение абонентам региона.

В пятницу, 8 июня, на территории Рязанской области местами ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, дождь гроза.


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