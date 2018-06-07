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9:32, 7 июня 2018 1 244
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Россияне смогут получить еще один выходной

Россияне смогут получить еще один выходной

Россиянам планируют предоставить еще один дополнительный оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации. Об этом передает «РИА Новости».

Как заявил председатель Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский, соответствующий законопроект «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» находится на рассмотрении в Госдуме.

Согласно документу, работники смогут получать дополнительный выходной не чаще, чем раз в три года.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: «хочу — не хочу», «пойду — не пойду», — подчеркнул Рязанский.

Как он добавил, проблема больше всего касается людей старшего возраста, которые продолжают работать, а также сотрудников вредных производств.

Предположительно, получив отгул с сохранением зарплаты, россияне смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология.

Всеобщую диспансеризацию ввели в России в 2013 году. Бесплатный осмотр могут пройти работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.


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