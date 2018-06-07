Россияне смогут получить еще один выходной

Россиянам планируют предоставить еще один дополнительный оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации. Об этом передает «
Как заявил председатель Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский, соответствующий законопроект «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» находится на рассмотрении в Госдуме.
Согласно документу, работники смогут получать дополнительный выходной не чаще, чем раз в три года.
«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: «хочу — не хочу», «пойду — не пойду», — подчеркнул Рязанский.
Как он добавил, проблема больше всего касается людей старшего возраста, которые продолжают работать, а также сотрудников вредных производств.
Предположительно, получив отгул с сохранением зарплаты, россияне смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология.
Всеобщую диспансеризацию ввели в России в 2013 году. Бесплатный осмотр могут пройти работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.