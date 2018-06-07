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12:29, 7 июня 2018 1 038
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Россияне назвали главными проблемы в системах здравоохранения и образования

Россияне назвали главными проблемы в системах здравоохранения и образования

Россияне считают, что тройку главных проблем составляют системы здравоохранения, образования и экономическое положение страны. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Россияне высказались о проблемах, которые считают наиболее значимыми в масштабах страны. Список возглавляет здравоохранение (28%). В топ-3 также попало образование (21%), социальная политика (15%).

С прошлого года заметно снизилось число респондентов, отмечающих проблему низкого уровня жизни и зарплат (с 26% до 14% соответственно).

Также снизилось число людей, которых беспокоют пенсии и пенсионные реформы (с 20% до 11%), аналогичная ситуация по безработице (с 18% до 12%).

Замыкает десятку проблемного рейтинга в мае тема инфляции (3% респондентов).


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