Владимир Путин ответил на вопрос о вероятности третьей мировой войны.
Путин вспомнил слова Энштейна: «Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок».
По его словам, понимание того, что третья мировая может оказаться концом цивилизации должно сдерживать людей от «крайних и очень, чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене».
«После Второй мировой войны не было глобальных конфликтов — это следствие того, что ведущие военные державы установили стратегический паритет», — сказал он.