Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:03, 7 июня 2018 2 642
 0    0

Путин ответил на вопрос о вероятности третьей мировой войны

Путин ответил на вопрос о вероятности третьей мировой войны

Владимир Путин ответил на вопрос о вероятности третьей мировой войны. Прямая линия с президентом началась в четверг, 7 июня.

Путин вспомнил слова Энштейна: «Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок».

По его словам, понимание того, что третья мировая может оказаться концом цивилизации должно сдерживать людей от «крайних и очень, чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене».

«После Второй мировой войны не было глобальных конфликтов — это следствие того, что ведущие военные державы установили стратегический паритет», — сказал он.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
14:03, 7 июня 2018
Путин ответил на вопрос о вероятности третьей мировой войны
12:55, 7 июня 2018
Рязанцы спросили Фролова о благоустройстве улицы Сережина Гора
12:34, 7 июня 2018
Путин назвал причину роста цен на бензин
12:05, 7 июня 2018
Началась ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным
21:24, 6 июня 2018
Меркель назвала невозможным возвращение России в G8‍
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 39 868
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 504
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 19 876
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 614
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 16 912
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум