Прокуратура проверила соблюдение законов в скопинской колонии

Прокуратура проверила соблюдение законов с исправительной колонии №5, расположенной в Скопинском районе. Об этом сообщил
Прокурор обошел все объекты ИК-5, проверил материально-бытовые условия для осужденных в помещении карантина, общежитиях отрядов, штрафном изоляторе и камерах. Внимание также обратили на строгость условий отбывания наказания, организацию работы столовой, медицинской части, банно-прачечного комплекса и магазина.
На личном приеме осужденным разъяснили действующее законодательство и нормативно-правовые акты, рассказали о соблюдении правил внутреннего распорядка, применении условно-досрочного освобождения, замене неотбытой части более мягким видом наказания, изменении вида исправительного учреждения и применении мер дисциплинарного характера.
Фото с сайта ИК-5