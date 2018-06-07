При Спасо-Преображенском монастыре открылась смена кадетского лагеря. Фото

В среду, 6 июня, при Спасо-Преображенском Пронском монастыре открылась смена лагеря «Юнармеец». Об этом сообщил
Смена началась с соборной молитвы, которую возглавил отец Лука.
«Вы здесь найдете сокровища, которых, может быть, не хватает там, где вы живете и трудитесь. Речь идет о духовных богатствах, ведь монастырь — это место непрестанной молитвы, трудов во славу Божию, место покаяния. И в этом, как в особом сокровище, нуждается каждый», — сказал, приветствуя гостей, игумен.
В программе пребывания ребят ждет строевая, огневая, тактическая, инжереная подготовка и участие в службах.
По мнению отца Луки, кадетский лагерь при монастыре — «явление очень органичное».