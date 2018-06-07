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19:30, 7 июня 2018 588
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При Спасо-Преображенском монастыре открылась смена кадетского лагеря. Фото

При Спасо-Преображенском монастыре открылась смена кадетского лагеря. Фото

В среду, 6 июня, при Спасо-Преображенском Пронском монастыре открылась смена лагеря «Юнармеец». Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Смена началась с соборной молитвы, которую возглавил отец Лука.

«Вы здесь найдете сокровища, которых, может быть, не хватает там, где вы живете и трудитесь. Речь идет о духовных богатствах, ведь монастырь — это место непрестанной молитвы, трудов во славу Божию, место покаяния. И в этом, как в особом сокровище, нуждается каждый», — сказал, приветствуя гостей, игумен.

В программе пребывания ребят ждет строевая, огневая, тактическая, инжереная подготовка и участие в службах.

По мнению отца Луки, кадетский лагерь при монастыре — «явление очень органичное».


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