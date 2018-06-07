Предпринимателям Рязанской области расскажут о важных изменениях контрактной системы

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области совместно с «РТС — тендер» проведет семинар по закупкам. На нем расскажут о важных изменениях контрактной системы.
В частности, участники семинара узнают о переводе в электронную форму ряда закупочных процедур, использовании квалифицированной электронной подписи, изменении порядка внесения гарантийного обеспечения для участия в закупках.
Семинар состоится 14 июня в гостиничном комплексе «Старый город»:
- 11:00 — 14:00 — для предпринимателей (исполнителей контрактов);
- 15:00 — 17:00 — для предпринимателей (заказчиков контрактов).
Участие в мероприятии бесплатно. Предварительно необходимо зарегистрироваться на