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9:59, 7 июня 2018 353

Предпринимателям Рязанской области расскажут о важных изменениях контрактной системы

Предпринимателям Рязанской области расскажут о важных изменениях контрактной системы

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области совместно с «РТС — тендер» проведет семинар по закупкам. На нем расскажут о важных изменениях контрактной системы.

В частности, участники семинара узнают о переводе в электронную форму ряда закупочных процедур, использовании квалифицированной электронной подписи, изменении порядка внесения гарантийного обеспечения для участия в закупках.

Семинар состоится 14 июня в гостиничном комплексе «Старый город»:

  • 11:00 — 14:00 — для предпринимателей (исполнителей контрактов);
  • 15:00 — 17:00 — для предпринимателей (заказчиков контрактов).

Участие в мероприятии бесплатно. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте или по телефону 8-800-333-00-64.


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